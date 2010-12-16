Горан Йозинович
№3
Полузащитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
27 авг. 1990 (30) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Андерлехт
2 : 0
Хайдук
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Хайдук
0
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
53'
53'
53'
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хайдук
1
АЕК
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Хайдук
2 : 3
Зенит
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хайдук
2
Зенит
3
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Зенит
2 : 0
Хайдук
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зенит
2
Хайдук
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Хайдук
1 : 0
Андерлехт
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Хайдук
1
Андерлехт
0
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
АЕК
3 : 1
Хайдук
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕК
3
Хайдук
1
был в запасе