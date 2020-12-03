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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дуйе Чоп
№35
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 февр. 1990 (31) год
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2010/2011
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
3 : 2
Стандард
41'
41'
41'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
41'
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
3
Стандард
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Стандард
2 : 1
Лех
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Лех
1
был в запасе
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Лех
3 : 1
Стандард
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лех
3
Стандард
1
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 0
Стандард
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бенфика
3
Стандард
0
был в запасе