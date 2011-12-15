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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Мирко Оремуш
№11
Полузащитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 сент. 1988 (32) года
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
Хапоэль
2 : 0
Легия
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Бухарест
1 : 3
Хапоэль
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бухарест
1
Хапоэль
3
был в запасе
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Хапоэль
0 : 1
ПСВ
68'
68'
68'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
0
ПСВ
1
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Легия
3 : 2
Хапоэль
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Легия
3
Хапоэль
2
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Хапоэль
0 : 1
Бухарест
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
0
Бухарест
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур