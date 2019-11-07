Марин Томасов
№14
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
31 авг. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 18:50
Астана
0 : 5
АЗ Алкмаар
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
0
АЗ Алкмаар
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 17:50
Астана
1 : 2
Партизан
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 17:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Партизан
2
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астана
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур