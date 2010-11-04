Анте Режич
№20
Защитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
4 июня 1988 (32) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Хайдук
2 : 3
Зенит
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хайдук
2
Зенит
3
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Зенит
2 : 0
Хайдук
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зенит
2
Хайдук
0
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
АЕК
3 : 1
Хайдук
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕК
3
Хайдук
1
был в запасе