Юрица Булят
№30
Защитник
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Команда
Металлист
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
19 сент. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Маккаби
0 : 3
Шальке-04
7'
7'
7'
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
7'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
0
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
75'
75'
75'
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
75'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Стяуа
4 : 2
Маккаби
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
4
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Маккаби
5 : 0
Стяуа
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Маккаби
5
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Шальке-04
3 : 1
Маккаби
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
3
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур