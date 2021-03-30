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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ловре Калинич
№91
Вратарь
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
3 апр. 1990 (31) год
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Хорватия
3 : 0
Мальта
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
3
Мальта
0
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
был в запасе