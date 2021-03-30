Ловре Калинич
№91
Вратарь
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
3 апр. 1990 (31) год
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Хорватия
3 : 0
Мальта
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
3
Мальта
0
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
был в запасе