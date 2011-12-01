Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Панайотис Лагос
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
18 июля 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
1 : 2
Андерлехт
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
1
Андерлехт
2
был в запасе
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
АЕК
1 : 3
Локомотив
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
19:00
Локомотив
3 : 1
АЕК
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
19:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Локомотив
3
АЕК
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
48'
48'
48'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Андерлехт
4 : 1
АЕК
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Андерлехт
4
АЕК
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур