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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Якуб Поданы
№39
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 июня 1987 (33) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
21:15
Слован
3 : 3
Краснодар
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Слован
3
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
Краснодар
2 : 0
Слован
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Краснодар
2
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд