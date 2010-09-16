Лукаш Трешнак
№26
Нападающий
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Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 мая 1988 (32) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Спарта
3 : 2
Палермо
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
3
Палермо
2
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур