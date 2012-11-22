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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иржи Скалак
№10
Нападающий
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
2 марта 1992 (29) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Спарта
1 : 1
Лион
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Лион
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Хапоэль Ирони
1 : 1
Спарта
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Хапоэль Ирони
1
Спарта
1
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Лион
2 : 1
Спарта
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лион
2
Спарта
1
был в запасе