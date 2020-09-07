Адам Янош
№6
Полузащитник
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 июля 1992 (28) лет
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Чехия
1 : 2
Шотландия
90'
90'
90'
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Чехия
1
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур