Исмаил Одабаши
№35
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 авг. 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
Бурсаспор
1 : 1
Рейнджерс
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бурсаспор
1
Рейнджерс
1
был в запасе
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
Валенсия
6 : 1
Бурсаспор
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 84' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Валенсия
6
Бурсаспор
1
минуты: 84' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
Бурсаспор
0 : 3
Манчестер Юнайтед
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 82' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бурсаспор
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 82' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур