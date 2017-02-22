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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Волкан Шен
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 июля 1987 (33) года
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
Фенербахче
1 : 1
Краснодар
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Краснодар
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала