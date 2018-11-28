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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сердар Азиз
№4
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 окт. 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2010/2011
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
20:55
Локомотив
2 : 0
Галатасарай
34'
34'
34'
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Локомотив
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2018
06 нояб. 2018
вт
23:00
Шальке-04
2 : 0
Галатасарай
81'
81'
81'
06.11.2018
06 нояб. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шальке-04
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.10.2018
03 окт. 2018
ср
22:00
Порту
1 : 0
Галатасарай
44'
44'
44'
03.10.2018
03 окт. 2018
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
Галатасарай
3 : 0
Локомотив
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
3
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур