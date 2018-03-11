Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Габриэле Анджелла
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Шарлеруа
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 апр. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010/2011
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
19'
19'
19'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0
Рома
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2
Удинезе
0
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Удинезе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Удинезе
1
был в запасе
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
Лацио
3 : 0
Удинезе
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Наполи
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
Удинезе
4 : 0
Сампдория
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
4
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:00
Рома
3 : 1
Удинезе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2
Торино
3
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
СПАЛ
3 : 2
Удинезе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Кьево
64'
64'
64'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур