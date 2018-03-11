Габриэле Анджелла
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Шарлеруа
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 апр. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
19'
19'
19'
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0
Рома
2
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2
Удинезе
0
был в запасе
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
1
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Дженоа
0 : 1
Удинезе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Удинезе
1
был в запасе
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Лацио
3 : 0
Удинезе
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Наполи
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Удинезе
4 : 0
Сампдория
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
4
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:00
Рома
3 : 1
Удинезе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2
Торино
3
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Милан
2 : 1
Удинезе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
2
Удинезе
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
СПАЛ
3 : 2
Удинезе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Кьево
64'
64'
64'
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур