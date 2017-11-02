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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Зигуи Бадибанга
№39
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
26 нояб. 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2011/2012
2010/2011
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
41'
90'
41'
90'
41'
90'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
41'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локомотив
1
Шериф
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
31'
31'
31'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
31'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур