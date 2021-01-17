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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пабло Чаваррия
№19
Нападающий
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Команда
Мальорка
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 янв. 1988 (33) года
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
Малага
1 : 2
Гранада
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
1
Гранада
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Малага
1 : 0
Реал
118'
118'
118'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
118'
минуты: 68' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Малага
1
Реал
0
минуты: 68' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала