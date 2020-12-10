Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ян Лецяск
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Омония
Гражданство
Чехия
Дата рождения
9 авг. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2010/2011
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
ПСВ
4 : 0
Омония
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
4
Омония
0
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Омония
2 : 1
ПАОК
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Омония
2
ПАОК
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Гранада
2 : 1
Омония
67'
67'
67'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гранада
2
Омония
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Омония
0 : 2
Гранада
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Омония
0
Гранада
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Омония
1 : 2
ПСВ
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Омония
1
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
ПАОК
1 : 1
Омония
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
1
Омония
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур