Петер Мате
№18
Защитник
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Команда
Дебрецен
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
2 дек. 1984 (36) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
ПСВ
3 : 0
Дебрецен
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ПСВ
3
Дебрецен
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Дебрецен
1 : 2
ПСВ
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дебрецен
1
ПСВ
2
был в запасе