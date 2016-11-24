Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ренан Брессан
№88
Полузащитник
Подписаться
Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
3 нояб. 1988 (32) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2010/2011
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Астана
2 : 1
АПОЭЛ
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Олимпиакос
0 : 1
АПОЭЛ
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Олимпиакос
0
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астана
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
2
Астана
1
был в запасе