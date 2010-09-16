Герард Бещад
№33
Вратарь
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
5 февр. 1993 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Ювентус
3 : 3
Лех
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Ювентус
3
Лех
3
был в запасе