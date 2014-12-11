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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Алан (Алан Дуглас Боржес де Карвальо)
№27
Нападающий
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Команда
Гуанчжоу Эвергранд
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 июля 1989 (31) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2010/2011
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Зальцбург
5 : 1
Астра
46', 70'
46', 70'
46', 70'
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
46', 70'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
5
Астра
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
Селтик
1 : 3
Зальцбург
8', 13'
8', 13'
8', 13'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
8', 13'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
1
Зальцбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
14', 45', 52'
14', 45', 52'
14', 45', 52'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
14', 45', 52'
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
4
Динамо
2
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Астра
1 : 2
Зальцбург
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астра
1
Зальцбург
2
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Зальцбург
2 : 2
Селтик
36'
36'
36'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
36'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
2
Селтик
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур