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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Александр Вальке
№33
Вратарь
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 июня 1983 (37) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Вильярреал
2 : 1
Зальцбург
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вильярреал
2
Зальцбург
1
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
был в запасе