Вюльнет Баша
№23
Полузащитник
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Команда
Лозанна-Спорт
Гражданство
Албания
Дата рождения
11 июля 1990 (30) лет
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Лозанна-Спорт
0 : 3
ЦСКА
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лозанна-Спорт
0
ЦСКА
3
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур