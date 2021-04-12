Мэтт Филлипс
№10
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
13 марта 1991 (30) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 32'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 32' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
41'
41'
41'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
41'
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Сити
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
5
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 1
Вест Бромвич
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Сити
1 : 1
Вест Бромвич
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Вест Бромвич
1 : 5
Кристал Пэлас
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Бромвич
1
Кристал Пэлас
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур