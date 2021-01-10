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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Нил Этеридж
№30
Вратарь
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Филиппины
Дата рождения
7 февр. 1990 (31) год
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2012/2013
2010/2011
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
Манчестер Сити
3 : 0
Бирмингем Сити
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
3
Бирмингем Сити
0
был в запасе