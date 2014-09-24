Сергей Симонов
№17
Полузащитник
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Команда
Сызрань-2003
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 дек. 1983 (37) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Сызрань-2003
3 : 0
Ростов
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сызрань-2003
3
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала