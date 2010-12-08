Павол Полячек
№20
Полузащитник
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Команда
Жилина
Гражданство
Словакия
Дата рождения
4 февр. 1988 (33) года
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Жилина
1 : 2
Спартак
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Жилина
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Челси
2 : 1
Жилина
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 85' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Челси
2
Жилина
1
минуты: 85' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
Жилина
1 : 4
Челси
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 57' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Жилина
1
Челси
4
минуты: 57' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур