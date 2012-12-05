Рафаэль Бастос
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 янв. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
0 : 1
ЧФР Клуж
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 78'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Манчестер Юнайтед
0
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 78' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
ЧФР Клуж
3 : 1
Брага
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 83'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
3
Брага
1
минуты: 1' - 83' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
ЧФР Клуж
1 : 3
Галатасарай
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
минуты: 31' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
1
Галатасарай
3
минуты: 31' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
Галатасарай
1 : 1
ЧФР Клуж
37'
37'
37'
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 72'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
1
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 72' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
ЧФР Клуж
1 : 2
Манчестер Юнайтед
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
ЧФР Клуж
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
Брага
0 : 2
ЧФР Клуж
19', 34'
60'
19', 34'
19', 34'
60'
19', 34'
60'
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
19', 34'
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брага
0
ЧФР Клуж
2
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур