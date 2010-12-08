Джозеф Кизито
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Уганда
Дата рождения
27 июля 1982 (38) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Арсенал
3 : 1
Партизан
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Арсенал
3
Партизан
1
был в запасе
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
Партизан
1 : 3
Арсенал
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Партизан
1
Арсенал
3
был в запасе
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
Шахтер
1 : 0
Партизан
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
1
Партизан
0
был в запасе