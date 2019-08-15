Воислав Станкович
№3
Защитник
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Команда
Габала
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 сент. 1987 (33) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Бней-Иегуда
2 : 1
Нефтчи
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бней-Иегуда
2
Нефтчи
1
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Нефтчи
2 : 2
Бней-Иегуда
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Нефтчи
2
Бней-Иегуда
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Арсенал
0 : 1
Нефтчи
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Арсенал
0
Нефтчи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд