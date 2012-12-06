Радиша Илич
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
20 сент. 1977 (43) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Партизан
1 : 1
Рубин
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Рубин
1
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Нефтчи
1
Партизан
1
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Партизан
1 : 3
Интер
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
1
Интер
3
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Интер
1 : 0
Партизан
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Интер
1
Партизан
0
был в запасе