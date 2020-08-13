Стефан Савич
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Атлетико
Гражданство
Черногория
Дата рождения
8 янв. 1991 (30) лет
Рост
186
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Игроки «Лейпцига» и «Атлетико» столкнулись головами. Улыбнулись, перевязались, продолжили игру
#Лига чемпионов
13 августа 2020, 23:45