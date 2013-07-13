Даниил Блохин
№46
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 февр. 1993 (28) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе