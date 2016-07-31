Павел Орлов
№21
Защитник
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Команда
Луки-Энергия
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 дек. 1992 (28) лет
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе