Тото Тамуз
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
1 апр. 1988 (33) года
Рост
178
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 12:30
Урал
0 : 2
Краснодар
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 12:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Урал
0
Краснодар
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ростов
1
Урал
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Урал
0
Локомотив
3
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Урал
1
Динамо
4
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Урал
0 : 3
Рубин
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Урал
0
Рубин
3
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Урал
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 12:30
Урал
0 : 0
Амкар
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 12:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Урал
0
Амкар
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур