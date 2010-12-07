Йосси Шивхон
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
22 марта 1982 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
Лион
2 : 2
Хапоэль
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Лион
2
Хапоэль
2
был в запасе
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
Хапоэль
3 : 0
Бенфика
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 57' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Хапоэль
3
Бенфика
0
минуты: 57' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
Хапоэль
0 : 0
Шальке-04
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 60' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Хапоэль
0
Шальке-04
0
минуты: 60' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
Шальке-04
3 : 1
Хапоэль
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Шальке-04
3
Хапоэль
1
был в запасе
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
Хапоэль
1 : 3
Лион
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 60' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Хапоэль
1
Лион
3
минуты: 60' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
Бенфика
2 : 0
Хапоэль
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 61' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Хапоэль
0
минуты: 61' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур