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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Николас Гайтан
№10
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
23 февр. 1988 (33) года
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2010/2011
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Рома
3 : 1
Брага
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала