Насер Шадли
№11
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 авг. 1989 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 56'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
минуты: 1' - 56' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур