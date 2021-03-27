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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Насер Шадли
№11
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 авг. 1989 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2021
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 56'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
минуты: 1' - 56' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур