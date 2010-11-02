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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Георгиос Иоаннидис
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
4 мая 1988 (32) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
Рубин
0 : 0
Панатинаикос
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Панатинаикос
0
был в запасе
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 0
Рубин
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
0
Рубин
0
был в запасе
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 2
Копенгаген
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Панатинаикос
0
Копенгаген
2
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Барселона
5 : 1
Панатинаикос
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
5
Панатинаикос
1
был в запасе