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Олимпиада
Солви Оттесен
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Исландия
Дата рождения
18 февр. 1984 (37) лет
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
20:00
Спартак
2 : 0
Урал
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак
2
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
19:00
Локомотив
1 : 0
Урал
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
Урал
1 : 3
Рубин
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Урал
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
Урал
1 : 0
Арсенал
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Урал
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
12:30
Урал
2 : 0
Спартак
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Урал
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
12:30
Урал
3 : 4
ЦСКА
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Урал
3
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
11:00
Уфа
0 : 1
Урал
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Уфа
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
16:00
Амкар
2 : 1
Урал
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Амкар
2
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Урал
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
16:00
Урал
0 : 2
Торпедо
90'
90'
90'
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
16:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Урал
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
16:30
Урал
1 : 2
Зенит
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Урал
1 : 1
Краснодар
79'
79'
79'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Урал
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
02.08.2014
02 авг. 2014
сб
15:30
Урал
2 : 3
Мордовия
02.08.2014
02 авг. 2014
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Урал
2
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур