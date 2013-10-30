Евгений Дегтярев
№13
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 1993 (28) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Волга
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 7:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2
Волга
0
был в запасе