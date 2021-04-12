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Теннис
Олимпиада
Гильфи Сигурдссон
№10
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Исландия
Дата рождения
9 сент. 1989 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига а
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
Брайтон & Хов
-:-
Эвертон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
-
Эвертон
-
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 31' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 31' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Эвертон
1 : 0
Саутгемптон
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
83'
83'
83'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
83'
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 3
Манчестер Сити
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
9'
9'
9'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
9'
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
33'
33'
33'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
80'
80'
80'
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
80'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Эвертон
1 : 0
Челси
22'
22'
22'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
22'
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1
Челси
0
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Эвертон
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
1
Эвертон
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
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