Агим Ибраими
№9
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Македония
Дата рождения
29 авг. 1988 (32) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Германия
1 : 2
Северная Македония
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
1
Северная Македония
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Северная Македония
5 : 0
Лихтенштейн
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Македония
5
Лихтенштейн
0
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Румыния
3 : 2
Северная Македония
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 88' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3
Северная Македония
2
минуты: 88' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур