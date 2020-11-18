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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Тричковски
№20
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Македония
Дата рождения
18 апр. 1987 (33) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Армения
1
Северная Македония
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
29'
29'
29'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
29'
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Северная Македония
1 : 1
Грузия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 80'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Северная Македония
1
Грузия
1
минуты: 1' - 80' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Эстония
3 : 3
Северная Македония
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Эстония
3
Северная Македония
3
минуты: 1' - 64' / Лига наций. Лига С, 3 тур