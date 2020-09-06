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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Себастьян Гомес
№9
Нападающий
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Команда
Сан-Хулиа
Гражданство
Андорра
Дата рождения
1 нояб. 1983 (37) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига d
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
Андорра
0 : 1
Фарерские острова
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 2 тур
Андорра
0
Фарерские острова
1
был в запасе
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
19:00
Латвия
0 : 0
Андорра
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 1 тур
Латвия
0
Андорра
0
был в запасе