Томаш Оравец
№9
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Словакия
Дата рождения
3 июля 1980 (40) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Атромитос
3 : 2
ДАК 1904
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Атромитос
3
ДАК 1904
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
ДАК 1904
1 : 2
Атромитос
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
1
Атромитос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд