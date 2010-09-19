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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Витторио Ферреро
№34
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 февр. 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Ювентус
4
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
Бари
1 : 0
Ювентус
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Бари
1
Ювентус
0
был в запасе