Витторио Ферреро
№34
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 февр. 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
Удинезе
0 : 4
Ювентус
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Ювентус
4
был в запасе
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 19:00
Бари
1 : 0
Ювентус
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Бари
1
Ювентус
0
был в запасе