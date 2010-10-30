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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Александр Тумасян
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 окт. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
18:30
Спартак
2 : 1
Ростов
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2
Ростов
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе