Александр Тумасян
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 окт. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 18:30
Спартак
2 : 1
Ростов
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2
Ростов
1
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе